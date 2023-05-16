Среда сулит как хорошие, так и не очень события.

Эзотерики составили прогноз на 17 мая 2023 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Что среда сулит именно вам - читайте далее.

Овен

В этот день вам противопоказан риск. Лучше все сто раз обдумать и только потом принимать решение. В идеале вам стоит посоветоваться с близкими людьми.

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Телец

Весь день у вас могут наблюдаться перепады настроения. Это может негативно сказаться на ваших отношениях с людьми, так как порой вы будете очень раздражительными.

Близнецы

Близнецы будут весь день активничать. Завтра вы можете завести много полезных знакомств, но для этого вам нужно открыть свои сердце и душу. В целом среда будет удачной для вас.

Рак

Завтра на вашу банковскую карту поступят финансовые отчисления. Это значит, что вы можете порадовать себя приятной покупкой. Не забудьте сделать приятно и родным.

Лев

День будет благоприятным для решения вопросов, которые долгое время были на "паузе". Завершите наконец начатое. И не бойтесь принимать серьезные решения.

Дева

Девам стоит быть очень осторожными, так как есть вероятность получить травму. Смотрите под ноги и обходите острые углы стороной. Берегите себя!

Весы

В этот день вам лучше подальше держаться от сплетников и интриганов. Они могут втянуть вас в неприятную ситуацию. Остерегайтесь негатива с их стороны.

Скорпион

У Скорпионов могут возникнуть конфликты с любимым человеком. Возможно, последнее время вы не могли найти общий язык и перестали друг друга чувствовать. Пришло время исправлять ситуацию.

Стрелец

За вашей жизнью пристально наблюдает не очень добросовестный человек. Завтра он попытается внести раздор в ваши отношения с близкими людьми. Держите свои эмоции при себе.

Козерог

Могут возникнуть ситуации, когда от вас потребуются финансовые вложения. Однако к тратам стоит подходить с умом. Научитесь копить деньги.

Водолей

День будет благоприятным для того, чтобы Водолеи наконец решились на более серьезный шаг в отношениях со второй половинкой. Подумайте о том, чтобы заключить брак.

Рыбы

У Рыб намечается бурный роман. Астрологи говорят, что вы ощутите те самые бабочки в животе. Приятные переживания вам обеспечены в этот день.

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