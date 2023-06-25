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Астрологи назвали три знака Зодиака, чью жизнь круто изменит ретроградная Венера. Кому-то она принесет счастья и радость, а кому-то стоит приготовиться к проблемам.

Овен

Овнам ретроградная Венера сулит изменения не в лучшую сторону. Астрологи говорят, что у вас могут обостриться хронические заболевания, поэтому вам нужно прислушиваться к своему организму и при первом же тревожном "звоночке" обращаться к врачу. Кроме того, у вас могут возникнать конфликты с родными. Возможно, у вас уже давно назревал серьезный разговор не на самую приятную тему. В конце июня вам не удастся его избежать. Поэтому будьте на чеку.

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Телец

Тельцы могут столкнуться с серьезными проблемами на работе. Для вас очень важно, чтобы вас боготворили, восхищались вами, публично хвалили и пели оды, однако на самом деле зачастую бывает не так, как вы хотите. Если же это вам действительно нужно, тогда докажите руководству, что вы этого достойны. Превзойдите самих себя. А если не можете пока этого сделать, тогда и не требуйте то, чего еще не заслужили. Потешьте свое эго чем-то другим. Например, порадуйте себя новой вещью и выйдете в люди в красивом образе.

Стрелец

А вот Стрельцам ретроградная Венера сулит только самые положительные и яркие эмоции. Эта планете принесет вам удовлетворение своей жизнью, партнером, работой и всем-всем-всем. Вы будете на седьмом небе от счастья, ведь у вас все будет получаться так, как вы того хотите. Это благоприятное время для продвижения вперед, для реализации желаний, для новых идей и прочего. Ничего не бойтесь!

Напомним, двум знакам Зодиака июль принесет настоящее богатство.

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