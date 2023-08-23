Четверг сулит перемены некоторым знакам Зодиака.

Эзотерики составили прогноз на 24 августа 2023 года для всех знаков Зодиака. Узнайте, что в этот день ждет именно вас.

Овен

Вам выпала карта с названием "Судьба". Она говорит о том, что ваше будущее только в ваших руках. Какой курс вы возьмете, то и будет происходить. Расчитывать на других не стоит.

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Телец

В вас проснется чувство справедливости. Вы захотите вывести на чистую воду людей, который, как вам кажется, что-то скрывают или ведут нечестную игру. Будьте осторожны в своем стремлении.

Близнецы

Вас ждет большая победа. Она может быть связана как с работой, так и с личной жизнью. В целом этот день будет очень благоприятным для вас буквально во всем.

Рак

В этот день вы можете потерять близкого человека. Скорее всего, вы разорвете с ним отношения раз и навсегда. Это принесет вам боль и тоску, однако этот период все же придется пережить.

Лев

На самом деле, у Львов есть скрытые возможности, о которых они догадываются, но почему-то отвергают. Пришло время выпустить их наружу и показать всем, кто в доме хозяин.

Дева

Карта, выпавшая вам, говорит о том, что завтра вы можете освободиться. То ли это будет конец токсичным отношениям, то ли вы уволитесь с одного места работы и перейдете на более перспективное.

Весы

В вашей жизни наступит финансовый кризис. Астрологи советуют вам затянуть поясок потуже и подумать о будущем. Бессмысленная трата денег не сулит вам ничего хорошего.

Скорпион

Скорпионам стоит обрести спокойствие. В этом вам помогут медитации и общение с родными людьми. Вы можете выговориться и наконец-то обрести гармонию.

Стрелец

Вас ждет сильное сопротивление с недоброжелателями. Возможно, ранее вы кого-то очень сильно обидели, поэтому человек жил с надеждой отомстить вам.

Козерог

Перед Козерогами откроются новые двери, за которыми их ждут возможности для улучшения жизни. Вам может поступить интересное предложение, которое очень вас порадует.

Водолей

Вы будете питать надежды относительно той ситуации, которая этого не стоит. Снимите розовые очки и взгляните на этот мир более трезво. И не забывайте, что желания имеют свойство осуществляться, вот только принесет ли это вам счастье - вопрос.

Рыбы

Весь день вы будете проявлять свое упрямство, что не очень хорошо повлияет на ваши отношения с людьми. Старайтесь искать компромисс, чтобы не нажить себе врагов.

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