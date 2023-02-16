Чем ближе к новолунию, тем более неспокойной является ситуация у некоторых знаков Зодиака.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на пятницу, 17 февраля. Ракам в этот день будет тяжело с деньгами, у Львов будут крутые любовные приключения, а Рыбы захотят опустить руки. Детальный прогноз читайте в материале.

Овен

День пройдет спокойно и, можно сказать, не очень интересно. Придется выполнять нудную монотонную работу.

Телец

Не стоит придавать значением словам людей, которые пытаются с самого утра испортить настроение. Лучше сразу оградить себя от таких.

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Близнецы

Близнецам стоит готовиться к приходу гостей. Могут приехать издалека люди, появления которых представители данного знака вообще не ожидали.

Рак

Материальное положение Раков заставит их делать кое-что неприятное - просить деньги в долг.

Лев

Львы проведут этот день страстно и романтично. Возможно, у них будет не просто свидание, а настоящие любовные приключения.

Дева

Не стоит в этот день тратить нервы на то, что Девы не могут изменить. Иногда нужно просто принять ситуацию и не пытаться сделать невозможное.

Весы

Не стоит слепо доверять окружающим. Звезды предупреждают, что рядом есть люди, способные оболгать и предать.

Скорпион

Велик риск, что 17 февраля Скорпионы будут ругаться с близкими людьми, доказывать свою правоту, но вся нервотрепка будет безрезультатной. Звезды советуют быть более понимающим и находить компромиссы.

Стрелец

В пятницу представителей данного знака Зодиака ждет очень много работы, интересные задачи, развитие и что-то новое.

Козерог

Придется делать сложный выбор. Звезды советуют не поступать импульсивно и не рубить с плеча, поскольку об этом можно серьезно пожалеть.

Водолей

Не стоит слепо верить тому, что вам скажут в этот день. Водолеев 17 февраля все будут пытаться обмануть.

Рыбы

Пятница будет очень плодотворным днем для Рыб. Главное - не расслабляться и не забывать, ради чего начинался этот тяжелый путь.

Напомним, эти знаки Зодиака "озолотятся" в новолуние 20 февраля.

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