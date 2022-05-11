Следует прислушаться к этим советам, чтобы избежать крупных финансовых потерь.

Специалисты в области астрологии назвали ближайшие даты, когда стоит отказаться от крупных финансовых операций, чтобы не обрекать себя на долговую яму. Не стоит брать деньги в долг, давать их кому-то, подписывать серьезные договора.

Первая наиболее опасная дата - пятница, 13-е. Это мистическое число приносит неудачи во всех сферах, решения по которым будут приняты в этот день. Чтобы не подталкивать себя к опасности, лучше отказаться от серьезных рабочих вопросов в этот день. Однако приход средств в этот день - явление крайне положительное.

Лунное затмение 16 мая 2022 года - еще одна опасная дата для инвестиций и займов. Если в этот день занять у кого-то денег, то потом их будет очень трудно отдавать. Астрологи говорят, что если кому-то в этот день финансовом помогать, то можно попасть в серьезную денежную яму.

Специалисты советуют отказаться от денежных отношений 23 и 24 мая, в период сильных геомагнитных бурь. Известно, что по-настоящему сильный геомагнитный удар силой в 5 баллов ожидается с вечера 23 мая до вечера 24 мая, то есть на протяжении суток. Это явление может негативно отразиться на всех сделках и договоренностях, заключенных в указанный период.

Напомним, таролог дала прогноз для Украины на ближайшее время.

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