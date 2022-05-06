В мае будет один из самых мистических дней года.

Считается, что пятница, 13-е - это мистический день, когда случаются несчастья. Однако в это верят не все. Тем не менее нумерологи убеждены, что именно в этот день количество плохих событий увеличивается, поэтому специалисты составили рекомендации того, от чего лучше отказаться.

Первое, о чем просят нумерологи - не давать в этот день в долг. Финансовую помощь можно оказать на следующий день, но не 13-го числа, поскольку так можно призвать в свою жизнь финансовую неудачу.

Кроме того, нумерологи говорят, что в этот день никому нельзя рассказывать о своих снах. Особенно если верите в то, что сны с четверга на пятницу всегда вещие. Если вы расскажете об этом другому человеку, то потом можете потерять свои жизненные силы.

В этот день также стоит избежать ссор и конфликтов. Несмотря на то, что в пятницу, 13-го у большинства людей наблюдается повышенная эмоциональность, стоит стараться это контролировать и не поддаваться на провокации.

Специалисты призывают отказаться от импульсивных покупок и серьезных поездок. А если перенести путешествие не удастся, то следует быть предельно внимательным на дороге.

Напомним, астролог назвал точные даты, когда Украину могут бомбить.

Вас также могут заинтересовать новости: