Многие садоводы и огородники, работая на земле, обладают не только знаниями по технике посадки овощей, но и верят в народные приметы. Используя знания наших предков, у вас получится не только вырастить хороший урожай, но и уберечь себя от бед. УНИАН расскажет, какие приметы есть в природе относительно работы в саду.
Ранее мы составляли народные приметы на май на каждый день в 2022-м году.
Приметы про огород - основные правила посадки
Прежде всего, важно понимать, что заниматься культивированием растений нужно только в хорошем настроении. Если источать негатив или ругаться на грядках, то урожай будет скудным, а продукты невкусными.
Также существуют и другие народные поверья:
- подсолнухи сеют после заката, при этом нужно соблюдать закон молчания;
- горох лучше сеять на рассвете;
- морковь следует сеять так, чтобы никто не видел;
- тыкву сеют в базарные дни;
- арбузы, дыню и кабачки высаживать босиком;
- посев лучше вести в женские дни - среда, пятница.
Самое главное правило - во время посевной ни в коем случае не брать денег в долг, иначе вы тоже будете в них нуждаться, в основном, из-за плохого урожая.
Другие народные приметы посадки овощей
Перед тем, как начать высаживать те или иные культуры, важно обращать внимание на состояние почвы и ее температуру. Слишком холодная земля приведет к гибели растений, как и сухой перегревшийся грунт.
Подсказать, когда и как сеять семена, могут природные явления:
- цветение подснежников - знак к посеву петунии, астры, гвоздики или томатов на рассаду;
- веточки ивы стали пушистыми - пора сеять морковь, петрушку, салат, редис и спаржу;
- пение кукушки, прилет ласточек - начало посева свеклы, гороха, бобов и рассады белокочанной капусты;
- цветение крокусов сигнализирует о том, что можно высевать дельфиниум и лук-батун;
- цветет черемуха и появляются листья на березе - можно сажать картофель;
- цветет сирень - высаживайте огурцы, тыкву, патиссоны, майоран и томаты;
- появление на крапиве 2-го ряда листьев показывает, что можно высаживать позднюю капусту;
- расцвел шиповник - в открытый грунт можно высаживать томаты, перцы, баклажаны, и огурцы.
Цветение рябины - гарантия того, что заморозков уже больше не будет, а полнолуние - удачное время для посадки корнеплодов. Ярко-окрашенный багряный закат - предвестник непогоды, поэтому в этот период огород лучше не поливать.