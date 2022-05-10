Как проводить посев по народным приметам и когда ни в коем случае нельзя работать в огороде - узнайте в материале УНИАН.

Многие садоводы и огородники, работая на земле, обладают не только знаниями по технике посадки овощей, но и верят в народные приметы. Используя знания наших предков, у вас получится не только вырастить хороший урожай, но и уберечь себя от бед. УНИАН расскажет, какие приметы есть в природе относительно работы в саду.

Ранее мы составляли народные приметы на май на каждый день в 2022-м году.

Приметы про огород - основные правила посадки

Прежде всего, важно понимать, что заниматься культивированием растений нужно только в хорошем настроении. Если источать негатив или ругаться на грядках, то урожай будет скудным, а продукты невкусными.

Также существуют и другие народные поверья:

подсолнухи сеют после заката, при этом нужно соблюдать закон молчания;

горох лучше сеять на рассвете;

морковь следует сеять так, чтобы никто не видел;

тыкву сеют в базарные дни;

арбузы, дыню и кабачки высаживать босиком;

посев лучше вести в женские дни - среда, пятница.

Самое главное правило - во время посевной ни в коем случае не брать денег в долг, иначе вы тоже будете в них нуждаться, в основном, из-за плохого урожая.

Другие народные приметы посадки овощей

Перед тем, как начать высаживать те или иные культуры, важно обращать внимание на состояние почвы и ее температуру. Слишком холодная земля приведет к гибели растений, как и сухой перегревшийся грунт.

Подсказать, когда и как сеять семена, могут природные явления:

цветение подснежников - знак к посеву петунии, астры, гвоздики или томатов на рассаду;

- знак к посеву петунии, астры, гвоздики или томатов на рассаду; веточки ивы стали пушистыми - пора сеять морковь, петрушку, салат, редис и спаржу;

- пора сеять морковь, петрушку, салат, редис и спаржу; пение кукушки, прилет ласточек - начало посева свеклы, гороха, бобов и рассады белокочанной капусты;

- начало посева свеклы, гороха, бобов и рассады белокочанной капусты; цветение крокусов сигнализирует о том, что можно высевать дельфиниум и лук-батун;

сигнализирует о том, что можно высевать дельфиниум и лук-батун; цветет черемуха и появляются листья на березе - можно сажать картофель;

- можно сажать картофель; цветет сирень - высаживайте огурцы, тыкву, патиссоны, майоран и томаты;

- высаживайте огурцы, тыкву, патиссоны, майоран и томаты; появление на крапиве 2-го ряда листьев показывает, что можно высаживать позднюю капусту;

показывает, что можно высаживать позднюю капусту; расцвел шиповник - в открытый грунт можно высаживать томаты, перцы, баклажаны, и огурцы.

Цветение рябины - гарантия того, что заморозков уже больше не будет, а полнолуние - удачное время для посадки корнеплодов. Ярко-окрашенный багряный закат - предвестник непогоды, поэтому в этот период огород лучше не поливать.

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