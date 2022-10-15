Рожденным под этими знаками девушкам не повезет.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут столкнуться с неудачами на следующей неделе – с 17 до 26 октября.

Речь идет о трех знаках Зодиака, Рожденным под ними девушкам не повезет.

Девушки этих знаков Зодиака столкнутся с неудачами очень скоро

В указанный период новые враги и недоброжелатели могут появиться на пути у Львиц. Если это произойдет, им грозит череда неприятностей, можно сказать, "черная" полоса в жизни. Особенно на работе из-за неудач Львицы могут ощутить чувство недовольства собой.

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Не менее неудачная неделя ждет Водолеев. Им тоже следует быть осторожными в общении с людьми, особенно незнакомыми. Среди них может появиться немало скрытых недоброжелателей.

Девушки-Рыбы на следующей неделе могут лишиться душевной гармонии. Чтобы этого не произошло, лучше меньше рисковать и не менять свои планы.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, представители которых вскоре найдут любовь.

Также были названы знаки Зодиака, которые скоро разбогатеют или найдут новую работу.

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