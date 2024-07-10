Видения французского астролога расшифровывают до сих пор.

Великий алхимик много говорил о будущем, зашифровывая свои видения в четырехстрочные стихи. Они стали называться катренами, а сборники этих катренов - центуриями. УНИАН расскажет, какие предсказания Мишеля Нострадамуса могут сбыться в будущем году.

Некоторые предсказания Нострадамуса на 2025 год

Различных провидцев, колдунов и ведунов, способных заглянуть в будущее, довольно много, но не все из них заслуживают доверия. Французский пророк попал в число достоверных источников информации о грядущих событиях за их правдоподобность.

К примеру, сбывшиеся предсказания Нострадамуса о падении шаха Ирана, о Берлинской стене, о рождении Саддама Хусейна, о захвате Кувейта, о катастрофе в Чернобыле и многие другие видения позволяют доверять провидцу. Предсказания Нострадамуса на 2025 год также заслуживают внимания.

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Переселение народов

Писатель говорил: "Черные тучи направятся туда, где восходит солнце. Грядет великое переселение". Исследователи полагают, что речь идет о смещении центра мировой политики и о массовом переселении мусульман и азиатов. Европа потеряет былую мощь, а центром технического прогресса станет Япония.

Голод и экологические катастрофы

Нострадамус видел, что к 2025 году население Земли будет больше 8 миллиардов, а использование природных ресурсов станет бесконтрольным. Из-за этого начнется голод и многие техногенные (и экологические) катастрофы. Люди почувствуют не только нехватку пищи и воды, но и электроэнергии.

Религиозные конфликты

Поэт написал фразу: "Трудней этот год, чем был год предыдущий, для вести, для церкви, без Бога идущей". Биографы Нострадамуса растолковали это предсказание как предупреждение о конфликте между христианством и другими религиями. Эпицентром споров была названа территория от Палестины до Португалии.

Золотая эпоха страны

Французский алхимик видел, что в стране, где живут славяне, наступят тяжелые времена - смерти людей, войны, кризисы, потери, лишения, страх и другие испытания. Но они окончатся в 2025-м году, так как в Эру Водолея происходит обновление человечества, наступает эпоха духовного и материального изобилия. Та страна, о которой говорил пророк, достигнет прогресса, а также будет славиться многими талантливыми людьми.

Вероятно, эти предсказания об Украине - Нострадамуса на 100% не могут понять даже те, кто исследует его катрены многие десятилетия.

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