Мольфар раскрыл секреты этого дня.

Полнолуние - это всегда мощный энергетический момент, когда силы природы достигают пика, и любое действие или слово могут иметь последствия. 12 февраля - особенно непростой день, когда тонкая грань между мирами растворяется, а энергетические потоки влияют на каждого. Вы можете не заметить этого сразу, но подсознательно почувствуете: мысли становятся хаотичными, настроение колеблется, и даже обычные дела даются сложнее.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН рассказал, чего категорически нельзя делать в этот день, чтобы не разрушить собственную энергетику и не притянуть к себе беды.

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Не садитесь за руль после 21:00

В этот день особую опасность представляет вождение авто в темное время суток, особенно после 21:00. Причина - повышенная метеочувствительность и влияние полнолуния на сознание человека. Люди, которые имеют тонкое энергетическое поле, глубже чувствуют эти изменения, и это может дать сбой в их состоянии. Даже если вы обычно не чувствуете себя метеозависимым, в этот вечер внезапно может появиться слабость, головокружение или повышенная тревожность. Полнолуние меняет восприятие реальности, делает разум менее четким, что увеличивает риск ошибок за рулем. Вы можете стать слишком рассеянными, эмоциональными или наоборот - заторможенными, что в сочетании с лунным влиянием создает большую угрозу на дороге.

"Это не просто слова - многолетние наблюдения подтверждают, что в дни полнолуния возрастает количество аварий. Особенно это касается тех, кто едет на большие расстояния или управляет транспортом в вечернее время. Представьте: лунное сияние создает иллюзию, заставляя тени двигаться, дороги кажутся неестественно темными или наоборот - слишком светлыми. Если у вас тонкое биополе, вам будет сложно сфокусироваться, и любое отвлечение может иметь серьёзные последствия", - говорит Гордеев.

Что делать, если вам все же придется ехать? Позаботьтесь о защите: носите серебро, положите в карман черный турмалин или обсидиан - эти камни помогут удержать сознание в ясности. Но лучше всего - не испытывать судьбу и после 21:00 оставаться дома.

Не посещайте кладбища и не произносите имя погибшего

Полнолуние открывает ворота между мирами, делая грань между живыми и мертвыми максимально тонкой. Это означает, что любое вмешательство в мир духов в этот день может обернуться проблемами. Даже если вы не намерены вызывать духов, одного лишь упоминания имени усопшего может быть достаточно, чтобы активизировать его энергетическое присутствие. Известны случаи, когда после подобного упоминания человек испытывал необъяснимое притяжение к кладбищу или ему снились навязчивые сны с усопшими.

Почему нельзя ходить на кладбище именно 12 февраля? Потому что души, которые еще не отошли в высшие миры, получают возможность приблизиться к людям. Они ищут энергию для подпитки, и если вы будете в этот момент рядом, ваша аура может пострадать. Вы можете почувствовать слабость, эмоциональный спад или даже беспричинный страх. Некоторые люди после такого визита замечали, что их начали преследовать несчастья или неожиданные проблемы.

Если у вас есть потребность помянуть умершего, лучше сделать это дома, мысленно, без произнесения его имени вслух. Это поможет избежать лишних энергетических контактов и сохранит вашу силу.

Не одалживайте ничего женщине

Этот день имеет особую энергетику, которая касается любых обменов. Если вы что-то отдаете - даже самую маленькую вещь - вы отдаете вместе с этим часть своей энергии. Особенно опасно это делать, если у вас что-то просит женщина. Магические традиции говорят, что в полнолуние через женщину могут открываться каналы оттока удачи. Это не значит, что женщина намеренно хочет навредить, но сам факт передачи вещи может негативно повлиять на ваше биополе.

Какими будут последствия? Вы можете неожиданно потерять деньги, начать болеть или столкнуться с неудачами в ближайшие дни. Это объясняется тем, что в полнолуние энергетические связи становятся особенно мощными, и если вы передадите свою вещь, то вместе с ней может уйти часть вашей судьбы.

Чтобы избежать этого, лучше отказаться от любых займов в этот день. Если очень нужно что-то передать, сделайте это в другой день, когда энергетика будет более стабильной.

Не употребляйте плохих слов и не свистите

В полнолуние любое слово имеет силу, и все, что вы скажете, может вернуться к вам. Именно поэтому следует избегать негатива: ругань, злые пожелания, проклятия - все это в этот день работает в усиленном режиме. Даже неосторожное слово, сказанное в гневе, может иметь последствия, которые вы не ожидали.

Свист также опасен, ведь он символизирует потерю удачи. Наши предки верили, что свист в полнолуние привлекает темные силы, которые могут поселиться в вашем доме.

Чтобы избежать негатива, в этот день лучше контролировать свою речь, быть спокойными и использовать только добрые слова.

Не выносите мусор

Последний, но не менее важный запрет - не выносить мусор. Это может показаться простой приметой, но на самом деле она имеет глубокий смысл. Полнолуние связано с усилением всех энергетических процессов, и если вы выбросите что-то из своего дома, вместе с этим можете потерять удачу или благополучие.

Если вам нужно убрать в доме, сделайте это днем, до захода солнца. Это поможет очистить пространство без негативных последствий.

"Следуя этим правилам, вы сможете сохранить свою энергию, избежать опасностей и использовать силу полнолуния себе на пользу. Будьте мудрыми, и Вселенная отблагодарит вас", - подытожил Гордеев.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord13

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