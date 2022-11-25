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Астрологи перечислили знаки Зодиака, для которых 28 ноября будет удачным и интересным днем.

Овен

Все былые проблемы, которые долгое время не давали покоя, наконец отойдут на второй план. В первую очередь решится проблема с деньгами. Например, будет покрыт какой-то долг или Овнам вернут ту сумму, которую у них ранее занимали.

Также исчерпается конфликт с кем-то из близкого окружения, из-за которого у представителей данного знака Зодиака были преживания и нервные потрясения.

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Наиболее благоприятным и правильным решением в этот день будет заранее построенный график, ведь важно и плодотворно поработать, и хорошенько отдохнуть.

Стрелец

Стрельцы будут тестировать какие-то новые навыки. Например, они могут посетить какой-то тренинг, семинар или пойти в автошколу, чтобы учиться водить транспортное средство. Их ждут хорошие новости в плане денег. Например, кто-то может подарить им что-то ценное или перевести какую-то сумму.

В новую неделю Стрельцы войдут отдохнувшими и очень мотивированными, что позволит добиться высоких результатов в любой работе.

Напомним, астрологи обнадежили три знака Зодиака, у которых на выходных начнется "белая полоса".

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