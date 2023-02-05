Виттрок призвала особенно подготовиться к полнолунию "фиксированным" знакам Зодиака - Лев, Телец, Скорпион и Водолей.

Известная астролог Валентина Виттрок предупредила о серьезной опасности из-за полнолуния 5 февраля, которое обещает быть "очень помпезным".

"В любовной жизни могут быть конфликты, но в сфере коммуникаций, у военных, в бизнесе возникнет возможность договоренностей. Не исключены техногенные аварии, взрывы и ситуации, где предстоит быстро ориентироваться на местности", - спрогнозировала астролог.

Виттрок добавила, что в плане здоровья может негативно себя проявить сердечная аритмия, инсульты и прочие неожиданности.

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При этом астролог призвала особенно подготовиться к полнолунию "фиксированным" знакам Зодиака - Лев, Телец, Скорпион и Водолей.

"Из приятного: хорошее время для покупок, ритуалов, выхода в свет", - отметила астролог.

Полнолуние 5 февраля - что сообщалось

Ранее УНИАН писал, что полнолуние в феврале наступит 5 февраля в 20:28 по киевскому времени. Луна взойдет в знаке Льва, а ее влияние будет ощущаться с 4 по 6 февраля.

Февральское полнолуние 2023 особенно тем, что Луна в этот момент будет находиться очень далеко от Земли.

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