Если одежду зашить нужно, а снимать ее - не вариант, возьмите небольшой кусочек нитки в рот.

Наверное, каждый с детства знает о том, что на себе вещи зашивать нельзя. Об этом нам твердили наши мамы и бабушки, но, готовы поспорить, вы не вникали, что будет, если зашивать на себе.

Почему нельзя зашивать на себе вещи - что говорят приметы

Одна из самых известных примет на эту тему говорит, что если шить на себе, можно "пришить память". Речь не о полной потере памяти, а о том, что вы рискуете упустить что-то важное.

Доказать это на практике довольно сложно, ведь никто не следит за тем, что и когда он вдруг забыл, и уж тем более не связывает это с шитьем. Но вот в чем суть: часто после того, как люди зашили вещи на себе, они забывают о важных вещах в самый неподходящий момент - будь то экзамен или собеседование на работе.

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Если одежду зашить нужно, а снимать ее - не вариант, возьмите небольшой кусочек нитки в рот.

Что будет если шить на себе - другие суеверия

Есть еще одна причина, почему нельзя зашивать на себе одежду. Она заключается в том, что вы рискуете привлечь несчастье. Это может касаться как личной жизни, так и благосостояния в целом. В некоторых культурах считают, что когда человек шьет на себе, он как бы "зашивает" свое счастье, блокируя пути для удачи и благополучия.

Кроме того, шитье на себе может затруднить выход из трудных ситуаций. Считается, что если шить одежду на себе, можно "заблокировать" возможности для решения проблем. Вы также рискуете навлечь застой в делах - прогресса не увидите.

Стоит отметить, что в некоторых культурах верят, что шитье на себе может истощить энергию человека, сделав его уязвимым к болезням и неприятностям.

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