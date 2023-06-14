Магниты создают опасное биополе, а также могут навлечь беды.

В каждом доме можно увидеть магниты на холодильнике. Обычно их привозят из-за границы или покупают на каких-то мероприятиях, так как они напоминают нам о пережитых эмоциях. Однако народные поверья гласят, что магниты на холодильник могут нанести непоправимый вред.

УНИАН рассказывает, почему нужно убрать магниты с холодильника.

Почему нельзя ставить магниты на холодильник - адекватная причина

Холодильник - это атрибут, который может находиться в квартире более 10 лет. А некоторые меняют его еще реже. Со временем холодильные камеры уже не обладают специальной дополнительной защитой. Поэтому магниты, которые крепятся на дверцу, могут создавать биополе. Оно, в свою очередь, негативно влияет на продукты питания.

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Более того, если ваш холодильник увешан множеством магнитов, то он может нанести непоправимый вред здоровью, особенно тем, кто страдает от проблем с сердцем или пользуется электро-кардиостимуляторами. Таким образом можно сделать вывод, что магниты на холодильник смертельно опасны.

Кроме того, в некоторых моделях холодильников теплообменники установлены у боковых стенок. Если противоположная сторона будет закрыта магнитиками, произойдет сбой отвода тепла. Поэтому ответ на вопрос "Можно ли вешать магниты на боковую стенку холодильника?" - нет.

Чем опасны магниты на холодильник - приметы

Можно ли вешать фотографии на холодильник, магниты на холодильник из разных стран мира, фигурки животных и прочее? Народные приметы гласят, что это запрещено делать. А все потому, что вы можете навлечь несчастья и проблемы, от которых потом трудно будет избавиться.

На холодильник можно ставить только те магниты, которые связаны с едой. Например, изображения бутербродов, газировки, сладостей.

Куда деть магниты на холодильник - интересная идея

Дизайнеры интерьера предлагают разместить магниты по всей квартире в качестве сувениров. Также их можно прикрепить на плиту и другие предметы с электризацией. Глядя на них, вы сможете вспомнить самые приятные моменты из жизни.

Прислушиваясь к этим советам, вы сбережете свое физическое и психологическое здоровье, а ваша квартира будет украшена разными сувенирами.

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