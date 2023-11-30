Рассказываем, когда нужно ставить елку в год Дракона.

Уже в конце ноября-начале декабря начинается "новогодний марафон" - украинцы покупают подарки для близких, украшают дома и квартиры, наряжают праздничные деревья. Однако далеко не все знают, когда можно ставить елку, чтобы будущий год был удачным.

Когда лучше ставить елку 2024 - благоприятные дни

Специалисты по эзотерике говорят, что дата установки праздничного дерева очень важна, так как если выбрать неправильный день, то и все последующие 365 будут очень тяжелыми. Запишите себе, когда ставить елку дома, чтобы привлечь деньги и успех в личной жизни:

18 (5) декабря - преддверие дня Николая Чудотворца

Если вы установите и нарядите елочку в этот день по старому или новому стилю, то сможете "притянуть" в свою жизнь благополучие и финансовый взлет. Идеальный вариант и для детей, ведь вместе с подарками от Николая они получат и дополнительную атмосферу праздника.

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22 декабря - День зимнего солнцестояния

Если вы не определились, какого числа надо ставить елку, но устали от проблем и жизненных неурядиц, нарядите зеленое дерево 22 декабря. Народные приметы гласят, что такой подход обеспечит защиту на весь год. В эту дату ночь самая короткая, а день самый длинный, значит, нечистая сила теряет свое могущество и не сможет вам навредить.

24 декабря - канун Рождества Христова

Еще одна благоприятная дата, когда украшать елку дома можно и нужно, особенно верующим. В канун Рождества происходит множество удивительных вещей, в том числе, святые дарят свою защиту тем, кто к ним обращается. Кстати, для людей, у которых есть свой огород или сад, особенно важно поставить елку именно в этот день, чтобы весной и летом получить богатый урожай.

25 декабря - католическое Рождество

Четвертый вариант, когда лучше ставить елку 2024 - это прямо в день рождения Христа. Священники утверждают, что в такую энергетически мощную дату высшие силы готовы наделить людей здоровьем, счастьем и любовью, кроме того, помочь в финансовых делах.

28 декабря - день святого Трифана

Пятая благоприятная дата, когда можно ставить елку 2024 - это народный праздник Трифанов день. Считается, что если совершить новогодний ритуал 28 декабря, можно надолго защитить свою семью от порчи, сглаза и недоброжелателей. Также в этот день очень действенными будут молитвы о здоровье и помощи в борьбе с недругами.

Когда нельзя ставить елку в год Дракона

Если вы не понимаете, можно ли ставить елку заранее, то не переживайте об этом - вам доступен любой день календаря, какой вам будет удобен. Многие люди, не успевая поставить и нарядить елку в даты, названные благоприятными, делают это 30 или 31 декабря. В этом нет ничего плохого, но и хорошего ничего - дни считаются нейтральными.

Воздержаться от установки елки нужно только 22 ноября в день Матроны Зимней. Согласно народным поверьям, в эту дату лучше всего избавляться от ненужных вещей, выбрасывать мусор, убирать в доме. Но так как в этом году неблагоприятная дата уже прошла, вы можете выбрать любую удачную из перечисленных выше.

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