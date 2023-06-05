Рассказываем, можно ли резать старые вещи и использовать их для уборки.

Сложно встретить хозяйку, которая бы не сетовала на то, что у нее накопилось очень просто старых простыней, наволочек или обычной одежды, которую и выбросить жалко, и использовать уже нельзя. А детские вещи, из которых вырос ребенок - отдельная тема. УНИАН расскажет, можно ли старые вещи резать на тряпки и какие последствия будут от таких действий.

Можно ли делать тряпки из детский вещей или одежды взрослых

Опытные эзотерики считают, что вещи, которые носил человек, полностью пропитались его энергетикой. Даже если вы давно уже не пользуетесь ими, "след" все равно остается. В тот момент, когда вы решаете, что одежда может превратиться в тряпку, страдает аура владельца. Как это происходит:

с тряпкой особо не церемонятся - ее плохо стирают, как попало хранят;

ненужным куском ткани вытирают грязь и собирают мусор;

эта вся гадость касается вещи, которую вы носили;

на энергетическом уровне мусор попадает и в вашу ауру, так как вы тесно связаны со своей одеждой.

Кроме загрязнения своего биополя, человек, который регулярно использует такую тряпку, бывшую раньше любимой кофточкой, рискует заполучить кожные заболевания. Особенно это чревато для маленьких детей - их сила еще не настолько велика, как у взрослых, чтобы защититься от такого негативного вторжения.

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Можно ли мыть полы детскими вещами, старыми полотенцами или наволочками

Согласно народным приметам, есть поверье, которое гласит, что если мыть полы старой одеждой, то можно "вымыть" из жизни человека благополучие, здоровье и финансовый успех, а также навлечь мелкие неприятности. Если молодая девушка будет мыть полы старыми полотенцами, то замуж не выйдет, кроме того, притянет к себе ужасные болезни.

Так что, если вы не знаете, из чего сделать половую тряпку, чтобы не накликать беду, лучше не рассматривайте старые вещи - купите кусок новой ткани или специальную тряпку в магазине бытовой химии.

Избавляться от ненужной одежды лучше безопасно:

отдать нуждающимся;

подарить кому-то из друзей;

отнести в приюты;

продать или обменять на что-то.

Если вы все-таки решили совсем вынести из дома то, что не носите и то, чем не пользуетесь, прополощите вещь в соляном растворе и только потом утилизируйте, лучше всего - сожгите.

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