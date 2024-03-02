Воскресенье - день отдыха для некоторых знаков.

Эзотерики составили прогноз на 3 марта по картам Таро. Что они в этот день сулят именно вам - читайте в гороскопе.

Овен

У Овнов может состояться неприятный разговор с человеком, который захочет высказать ему все свои претензии. Вам придется нелегко, однако если вы хотите сохранить отношения, то сделаете работу над ошибками.

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Телец

На вас буквально свалится счастье. Вы получите похвалу и награду не совсем заслужено. Постарайтесь доказать начальству, что вы действительно достойны всех даров.

Близнецы

Вы могли застрять на определенном этапе и не знаете, куда вам двигаться дальше. Обратитесь за помощью к влиятельным людям, которые помогут вам выбраться из ямы.

Рак

Вы наконец обретете гармонию внутри себя. Звезды говорят, что этот день будет благоприятным для медитаций, йоги и других духовных практик. Расслабьтесь и познайте дзен.

Лев

Львам захочется уединиться и разобраться в своих мыслях. Однако не изолируйтесь полностью от внешнего мира, потому что есть риск подорвать доверие.

Дева

Девам стоит научиться брать на себя ответственность. Если вы постоянно будете ее перекладывать на кого-то другого, то рискуете не выйти на новый уровень и добиться больших результатов.

Весы

Весам захочется изменений. Начните с себя. Как только вы станете тем человеком, который привлекает в свою жизнь все только самое лучшее, оно само начнет к вам притягиваться.

Скорпион

В этот день вы можете получить позитивные эмоции, которые поднимут вам настроение на ближайшее время. Астрологи говорят, что вам нужно заручиться поддержкой родных людей.

Стрелец

Вас ждет успех в материальных делах. По словам астрологов, вы можете выиграть в лотерею или неожиданно получить наследство. Ваше финансовое состояние значительно улучшится.

Козерог

Наступит момент истины, восторжествует справедливость. Наконец у вас все наладится и в рабочей, и в личной сферах. Вы сможете выдохнуть с облегчением.

Водолей

Через тернии к звездам... Вам выпала карта, которая символизирует потерю и обретение. То есть вы избавитесь от чего-то старого и получите что-то новое - то, что принесет вам счастье.

Рыбы

Вы перейдете на новый этап жизни. Большие перемены уже у вас на пороге. Принимайте их с благодарностью и думайте головой перед тем, как принять какое-то решение.

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