31 декабря Стрельцов ждут перемены.

31 декабря, в последний день 2022 года, Овнов ждут неприятные новости, которые могут испортить все праздники. А вот Девам лучше готовиться к неожиданным сюрпризам. Что ждет именно ваш знак Зодиака и что сулят карты Таро - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Вам стоит готовиться к информации, которая может шокировать. Однако горькая правда будет куда лучше сладкой лжи, ведь так вы сможете заранее обо всем знать и готовиться к не всегда приятным ситуациям.

Телец

Тельцов ждут большие траты. Подарки и подготовка к празднику - не единственное, что может ударить по кошельку. Возможно, вам придется потратить деньги на помощь друзьям или родственникам, не отказывайте им в этом.

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Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам приятный и беззаботный день. Насладитесь общением с семьей и посвятите как можно больше времени хорошим делам.

Рак

Раков ждет финальный прыжок. Вы долго шли к своей цели и уже приблизились к ней. Однако хватит ли у Раков смелости, чтобы завершить начатое?

Лев

31 декабря Львам не стоит растворяться в работе. Вас ждут приятные сюрпризы и даже приглашение на свидание, не отказывайтесь от возможности стать счастливее.

Дева

Карты Таро сулят Девам пополнение в семье. Возможно, вы уже давно задумывались о продолжении рода или же кто-то из ваших родственников узнает, что ждет ребенка.

Весы

Весов ждет шокирующее известие. Вы получите сообщение от человека из прошлого, который имел большое значение в вашей жизни. Однако возобновлять ли с ним общение - решать только вам.

Скорпион

Скорпионам карты Таро сулят незначительные проблемы. Все пойдет не так, как вы планировали, но не стоит драматизировать. Случайности иногда приводят к лучшему.

Стрелец

31 декабря Стрельцов ждут перемены. Вы можете получить заманчивое предложение или решиться на свершения без чьей-то помощи. Карты Таро говорят, что у Стрельцов все получится.

Козерог

Козерогам стоит "почистить перышки". Вы давно не меняли имидж или же забыли о своей фигуре. Задумайтесь о новой жизни, которую можно начать уже сейчас.

Водолей

31 декабря Водолеям придется на деле доказать свою искренность. Друзья нуждаются в честном и правильном совете, не бойтесь открыть им глаза.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам сложный разговор. Однако он не принесет вам никаких бед, попросту придется сконцентрироваться на важном и на время забыть о предпраздничной эйфории.

Напомним, ранее астролог назвал два знака Зодиака, которым январь принесет деньги.

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