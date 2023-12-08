В сети подобрали сэндвичи, которые воплощают каждый знак Зодиака. Читайте дальше, чтобы узнать свой.
Овен - кубинский сэндвич
С точки зрения зодиакальных архетипов Овен - воин-первенец, это призыв к действию и импульс вперед, первый шаг на пути. А создание кубинского сэндвича совпало с рождением независимой Кубинской республики. И этот бутерброд стал сэндвичем как иммигрантов, так и изгнанников.
Телец - ролл с лобстером
Лобстер стал синонимом богатства, досуга и отпуска для состоятельных людей - святой троицы принципов Тельцов.
Близнецы - филадельфийский чизстейк
Близнецами управляет Меркурий, планета рассказов и болтовни, и, пожалуй, нет ни одного американского города, который вдохновлял бы и то и другое больше, чем Филадельфия, город, который поджигает себя во время празднования и устраивает беспорядки, когда команда побеждает.
Рак - горячий сэндвич с сыром
Рак управляется множеством настроений Луны и связан с отголосками предков и домами, как в буквальном, так и в переносном смысле. Нет сэндвича, который вызывал бы вкус детства так, как это делает скромный горячий сэндвич с сыром.
Лев - сэндвич BLT
Лео, управляемый ярким Солнцем, не интересуется ролью второстепенного игрока, разогревом. Как кстати замечательные ребята из журнала Sandwich Magazine назвали смесь бекона, салата и помидоров "величайшим сэндвичем в мире".
Дева - сэндвич с чаем
Идея послеобеденного чая, а вместе с ней и появление крошечных бутербродов без корочки, была введена в 1840 году Девой Анной Марией Рассел, герцогиней Бедфордской. В часы между обедом и ужином она очень нуждалась в перекусе. Управительницы шестого дома Девы являются знаком ежедневных ритуалов, послеобеденные сэндвичи с чаем - это о них. Практичные, претенциозные и в конечном итоге укрепляющие.
Весы - кентукийский сэндвич "Хот Браун"
Если бы Весы были зданием, они были бы роскошным старым отелем, где кто-то другой платит по счетам. А это декадентское блюдо было разработано, чтобы удовлетворить тусовщиков, которые разжигали аппетит танцами, флиртом и прихорашиванием - суперспособностями Весов - во время многочисленных вечеринок на крыше, которые устраивал отель.
Скорпион - сэндвич "Муфулетта"
"Муфулетта" была завезена сицилийскими иммигрантами и была одним из нескольких блюд, связанных с Днем поминовения всех душ. Это точно о Скорпионах.
Стрелец - сэндвич "Рубен"
Управляемый Юпитером Стрелец - знак расширения, высшего образования, оптимизма, излишеств, азартных игр, высокомерия, речей и невыносимого педантизма. Многие из этого всего присутствует и учтено в сложной истории происхождения сэндвича "Рубен". Его изобретение связано с шеф-поваром отеля, который готовил еду для стола, полного голодных игроков в покер.
Козерог - сэндвич с ветчиной и сыром
Козерог, которым управляет планета Сатурн, - это настоящий отец. Он здесь, чтобы преподать вам урок и укрепить вашу молодую форму с помощью сэндвича с ветчиной и сыром без корочки, приготовленного с помощью театрально большого кухонного ножа. Козерог - знак карающего перфекциониста, а идеальный сэндвич, согласно опросам состоит из помидоров (54%), сыра чеддер (39%) и ветчины черного фреста (39%).
Водолей - сэндвич "по-бой"
Водолей - знак неподвижности, революции и общественной организации. В свою очередь этот сэндвич родился из солидарности в голодных последствиях трамвайной забастовки.
Рыбы – сэндвич Turkey club
Этот сэндвич "впитывает" развратные следы большой вечеринки, украшен дешевыми излишествами и как нельзя лучше подходит Рыбам.
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