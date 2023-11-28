В конце года хлопот будет много, говорит гороскоп на месяц для Овна.

Забот в декабре будет невпроворот, но есть и хорошая новость - будет шанс все успеть. Личная жизнь будет радовать и вдохновлять, если только вы немного уймете свою ревность. За чем нужно будет следить - так это за своим языком. Что еще обещает гороскоп на месяц, читайте ниже.

Гороскоп карьеры и финансов на декабрь 2023

Предновогодних хлопот, планов и работы будет много - впрочем, как всегда. Но волноваться не стоит - звезды обещают, что вы все успеете в срок. Опасайтесь говорить лишнее в общении с коллегами и начальством. Вспомните, что "язык мой - враг мой" и думайте прежде, чем что-то сказать, особенно под эмоциями, иначе можете сами себе навредить. Достичь совершенства в своем деле вам помогут логика и усердие.

Материальное положение будет стабильным, но, возможно, следует отказаться от посещения праздничных мероприятий. Так вы сэкономите крупную сумму денег.

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Гороскоп любви на декабрь 2023

Декабрь подарит вам былую страсть и яркие чувства. Чтобы укрепить семейные отношения, создавайте романтическую атмосферу, больше проводите времени с любимым человеком и не бойтесь показать уязвимую сторону своей личности. Споры могут возникнуть на почве денег, но размолвки будут незначительными.

Если вы одиноки - будьте открыты к новым знакомствам, некоторые из них могут перерасти в настоящую дружбу. Звезды пророчат, что встреча с будущей любовью может стать для вас приятной неожиданностью.

Гороскоп здоровья на декабрь 2023

Здоровье в последнем месяце года у Овнов не обещает неприятных сюрпризов. Напротив - ожидается прилив энергии, сил и вдохновения. Единственный момент, на который важно обратить внимание: если у вас есть давние болезни, то внимательно следите за организмом, советует гороскоп для Овна.

Благоприятные дни в декабре: 8, 19, 29 числа.

Когда нужно быть осторожными: 14, 15, 16 декабря.

Ранее мы публиковали лунный календарь на декабрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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