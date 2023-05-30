Далеко не все знают, можно ли хранить деньги в кошельке на самом деле, и что еще лучше туда не класть.

Эзотерики наперебой твердят, что купюры и монеты несут в себе мощный энергетический поток, поэтому обращаться с деньгами нужно бережно. Если носить рваный кошелек и совать в него все подряд, то финансового благополучия у вас не будет никогда. УНИАН выяснил, что может лежать в кошельке, а от чего лучше избавиться.

Что нельзя хранить в кошельке - запрещенные предметы

Если вы не хотите всю жизнь побираться, считать копейки и работать за гроши, попробуйте начать с малого - убрать из своей жизни вещи, которые несут энергию бедности. Для этого выложите из кошелька:

презервативы - этот предмет необходим, чтобы сделать невозможным рождение чего-то нового, в том числе, и денежной энергии;

- этот предмет необходим, чтобы сделать невозможным рождение чего-то нового, в том числе, и денежной энергии; чеки из магазинов - они вызывают хаос и блокируют финансовые потоки, не давая им следовать в правильном направлении;

- они вызывают хаос и блокируют финансовые потоки, не давая им следовать в правильном направлении; фотографии других людей - все внимание должно быть сосредоточено на купюрах, а не на чьих-то лицах;

- все внимание должно быть сосредоточено на купюрах, а не на чьих-то лицах; фальшивые деньги-сувениры - такие "пустышки" никакой энергии не несут, кроме обмана, поэтому и вы можете быть обмануты в возможности разбогатеть;

- такие "пустышки" никакой энергии не несут, кроме обмана, поэтому и вы можете быть обмануты в возможности разбогатеть; мусор - любые бумажки, фантики, кусочки записок нужно выбрасывать, так как эти вещи уже мертвые энергетически.

Также помните о том, что сам кошелек не должен быть рваным, грязным, поношенным. Его необходимо регулярно мыть или вытирать влажной тряпкой, иначе любые старания будут напрасны - место, где вы храните деньги, следует содержать в чистоте.

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Что положить в кошелек, чтобы деньги водились - варианты

Кроме запретов, существуют и подсказки, помогающие обернуть колесо Фортуны в свою пользу. Народные приметы гласят, что самый мощный талисман для привлечения денег - это купюра с редким номиналом. Вы можете положить ее в кошелек, используя отделение, где нет никаких других банкнот. При этом важно не комкать купюру, а оставить ровной, иначе денежные потоки в ней блокируются.

Ранее мы говорили о том, какие еще существуют ритуалы для привлечения денег - в этом списке вы можете найти другие предметы, которым найдется место в вашем кошельке.

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