Известный астролог Валентина Виттрок составила прогноз на последний месяц этого года и рассказала, чего следует ожидать.

Декабрь 2022 года будет насыщенным и интересным. Прогноз на месяц составила известный украинский астролог Валентина Виттрок. Чего следует ждать и к чему себя готовить - читайте в материале УНИАН.

Вот что написала Виттрок в своем блоге:

"Последний месяц года знаменателен не только Рождеством и новогодним фейерверком. Он вносит новые энергии и постепенно переносит нас в другой год. В начале месяца транзит Луны по Овну (2-4) может внести импульсивность и ошибочность в финансах. Солнце 2-го декабря проходит ось катастроф и поэтому старайтесь контролировать импульсивность, это опасное время не только на фронте, но и в обыденной жизни".

Эксперт уточнила, что первые числа месяца будут тяжелыми. Все знаки Зодиака могут преследовать неприятности, плохое самочувствие, могут быть смерти и другие плохие известия.

Полнолуние 8 декабря принесет повышенную раздражительность, конфликты, нервы, а также в этот день будет высокий риск аварийности на дороге или поломки какой-то техники. Виттрок предупреждает, что на эту дату не стоит планировать ничего судьбоносного - лучше перенести все важные события на более ранее или более поздние числа.

Напомним, астрологи назвали женщин-однолюбов по знаку Зодиака.

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