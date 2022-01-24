Три зодиакальных представителя не любят кинофильмы, поделилась эксперт.

Представители одного из воздушных знаков Зодиака – Весы – смотрят кинофильмы только в крайнем случае.

Весы предпочитают театр, поскольку считают, что во время спектакля чудо рождения шедевра происходит сразу на глазах у зрителей, рассказала tsn.ua астролог Людмила Булгакова.

По ее словам, кино не любят еще два зодиакальных представителя – Близнецы и Скорпион.

Эксперт отметила, что, по мнению Близнецов, кино – искусственное зрелище, поскольку актеры говорят слова, которые для них заранее написали.

Скорпионы считают кино вторичным, а на первое место ставят литературный первоисточник, на основе которого сняли ленту.

Читайте такжеНазваны лучшие врачи по знаку Зодиака"...каждый желающий может возразить представителям знака, что о таком положении вещей можно говорить лишь в том случае, если речь идет об экранизации, а большинство кинофильмов снимается по оригинальным... сценариям. Вот только вряд ли это убедит – такие кинопроизведения они вообще не считают достойными своего внимания...", – добавила собеседница.

Ранее астролог Людмила Булгакова говорила, что для одного огненного знака Зодиака – Овен – даже самое короткое расставание с близким человеком становится трагедией.

Справка УНИАН. Весы – это люди, рожденные с 24 сентября по 23 октября, Близнецы – с 22 мая по 21 июня, а Скорпионы – с 23 октября по 23 ноября.

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