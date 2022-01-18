Люди, рожденные под огненным знаком Зодиака, во время разлуки могут серьезно ошибаться в работе, предупредила эксперт.

Для представителей одного из огненных знаков Зодиака – Овнов, даже самое короткое расставание с близкими людьми становится трагедией.

Овны общительные жизнелюбы, они легко привыкают к людям, и поэтому им тяжело отпускать их от себя, рассказала астролог Людмила Булгакова tsn.ua.

Эксперт отметила, что после расставания с кем-то Овны не могут сосредоточить внимание на работе и серьезно ошибаются.

"...Они с нетерпением ожидают новой встречи: считают дни, постоянно звонят и пишут сообщения...", – сказала собеседница.

Астролог добавила, что расставания ненавидят Рыбы и Девы. По ее словам, когда Рыбы встречают того, кого считают своей судьбой, то очень сильно привязываются к этому человеку и совсем не хотят от себя отпускать.

Булгакова сообщила, что Девы спокойно переживают "скоростные прощания", но к серьезной разлуке относятся как математики.

"...тщательно просчитывают все возможные ходы, чтобы понять, можно ли было ее избежать, или отношения сначала оказались обреченными. Представители знака не успокоятся, пока не решат такое уравнение...", – поделилась эксперт.

Читайте такжеТолько два дня для начинаний: астролог назвала угрозы будущей неделиРанее Людмила Булгакова говорила, что у Рыб, Тельцов и Раков в жизни на первом месте находится семья. Астролог отметила, что Рыбы отодвинут карьеру на второй план, если их вторая половинка сможет обеспечивать высокий уровень жизни.

Справка УНИАН. Рыбами называют людей, которые родились с 21 февраля по 20 марта, Овнами – тех, кто празднует день рождения с 21 марта по 20 апреля, а Девами – рожденных с 24 августа по 22 сентября.

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