Черный юмор способен поднять настроение представителям одного знака, поделилась эксперт.

Один из 12 знаков Зодиака – Скорпион – предпочитает "черные" комедии, поскольку этим зодиакальным представителям свойственна ирония, которая может доходить до скептицизма.

Скорпионы не самые веселые люди, их не всем удается развеселить, а "черные" комедии способны поднять им настроение, пишет tsn.ua, ссылаясь на сведения астролога Людмилы Булгаковой.

Эксперт отметила, что еще один знак – Стрелец, любит комедию положений, поскольку из-за необдуманности собственных действий часто оказывается в нелепых ситуациях.

Астролог добавила, что Овны предпочитают комедии характеров, поскольку часто в них встречают похожий на свой, и их это очень веселит.

"...Правда, они никогда не признаются в том, что чем-то похожи на тех дураков, которые действуют в таких фильмах и спектаклях, хотя иногда они являются точной их копией...", – сказала она.

Ранее Людмила Булгакова говорила, что Весы посвящают время просмотру фильмов только в крайнем случае, а предпочитают театр.

Справка УНИАН. Скорпионами называют людей, которые родились с 23 октября до 22 ноября, Стрельцами – родившихся с 23 ноября по 21 декабря, а Овнами считают тех, кто празднует день рождения с 21 марта по 20 апреля.

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