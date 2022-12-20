Известный таролог говорит, что россияне еще неоднократно будут бомбить украинскую столицу. Это станет причиной существенных разрушений.

Известный украинский таролог Макс Гордеев сделал прогноз на ближайшее время для украинской столицы. В интервью Славе Демину эксперт-эзотерик сказал, что киевлянам стоит быть очень осторожными.

"Да, к сожалению, "прилеты" будут. Падающий ангел именно об этом и говорит. Незначительные, но будут. Мы сейчас говорим не о том, что наше могущественное ПВО собьёт, а именно о том, что прилетит и упадет. Точечные "прилеты" все-таки будут, будут тяжелые разрушения. И снова будем сидеть без светла", - прокомментировал Гордеев.

Также его карты показали, что Путин использует бомбежку мирных городов как развлечение для себя. До 31 декабря этого года по его приказу еще не раз в Украину полетят ракеты.

Видео дня

"Очень много аспектов тяжелых. До конца года будут тяжелые дни и недели. Выпадает карта человека, который выпивает и веселится. Мы все прекрасно знаем о ком это. Он просто издевается. Сейчас для него самое главное - это просто стрелять. Стрелять по Харькову, Запорожью и другим городам, где большое скопление людей. Для него это забава", - резюмировал таролог Гордеев.

Напомним, Макс Гордеев дал неутешительный прогноз касательно ситуации со светом по всей Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: