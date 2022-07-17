Нумерология имеет довольно мощную силу, воздействуя на людей.

Нумерологи утверждают - после 17.07 жизнь четырех знаков Зодиака круто поменяется. Эта мистическая дата не пройдет бесследно для Раков, Рыб, Близнецов и Стрельцов.

Рак

Долгое время Раки пребывали в так называемом "подвешенном" состоянии из-за внешних факторов. Иногда они думали, что ситуация безвыходная. Однако данная дата принесет уроженцам летних месяцев только хорошие перемены.

Прежде всего стоит ожидать хороших новостей в вопросах семейных взаимоотношений и здоровья.

Рыбы

В отличие от Раков, для Рыб дата 17 июля станет негативной. Она принесет проблемы с работой и трудности в финансовом плане. Сообщается, что Рыб ждут непредвиденные траты уже в ближайшем времени. С чем конкретно они могут быть связаны - неизвестно, однако звезды советуют уроженцам данного знака отказаться от принятия важных решений на ближайший период. Также стоит повременить с дальними поездками.

Близнецы

17 июля принесет Близнецам хорошие новости об их близких и друзьях. Кардинальных перемен в этих сферах не будет, однако полученная информация поможет разобраться со старыми проблемами и закрыть вопросы, которые давно волновали.

Стрелец

Уроженцы осенне-зимних месяцев после 17 июля столкнуться с серьезными переменами в работе. Стремительный рост, перевод на другую должность или в другую компанию, повышение по службе и возможность развиваться - то, с чем вы столкнетесь уже в ближайшем будущем. Также 17.07 повлияет на ваши отношения с членами семьи - сблизит и укрепит ваши связи.

Напомним, известный таролог рассказала, когда Украина безоговорочно победит Россию.

Также УНИАН писал, что астрологи перечислили самые честные знаки Зодиака, которым можно верить на 100%.

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