Вакулина предсказала опасное время.

Астролог Ангелина Вакулина рассказала, что декабрь будет очень опасным, особенно Новый год. По ее словам, у оккупантов уже есть план, как сорвать украинцам празднование.

В интервью "Главреду" Вакулина отметила, что самый жесткий период начинается с 11 декабря.

"Есть две даты в декабре, которые могут проиграться очень тяжелыми ударами. Это - 25 декабря и 31 декабря. Это больше про важные объекты, инфраструктуру. Это могут быть удары по большим городам. Это может проявиться именно 31 декабря. Хочу отметить, что 31 декабря днем и ночью может быть массовая атака", - сказала астролог.

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Она добавила, что из-за обстрелов объектов критической инфраструктуры украинцы могут остаться без света.

"План оккупантов: оставить людей без света, воды и урожая, желательно", - подытожила эксперт.

Напомним, ранее экстрасенс ответила, вернутся ли военные ВСУ домой. По ее словам, пока они не доведут дело до конца, то сами не захотят ехать домой.

"Вот увидите, их будут отпускать, но они сами не поедут домой", - отметила Яна Пасынкова.

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