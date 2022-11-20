Новая луна взойдет на небе 24 ноября в 00:57 по Киеву и окажется в знаке Стрельца. Это означает, что людям будет проще принимать решения и развивать целеустремленность, но есть условие - нужно очистить свою жизнь от всего лишнего. УНИАН выяснил, что принесет новолуние в ноябре 2022 каждому из нас.
Ранее мы составляли подробный лунный календарь на ноябрь 2022, чтобы вы могли планировать свои дела в соответствии с фазами луны.
Новолуние в Стрельце 2022 - особенности
Эксперты по эзотерике считают, что невидимая луна, вступая в фазу обновления, приносит и человечеству абсолютно новую энергию. Именно в такие периоды любые перемены благоприятны, главное, чтобы они были от чистого сердца и с хорошими намерениями.
Стрелец - огненный знак, люди, рожденные под ним, отличаются храбростью, прямолинейностью, целеустремленностью и оптимизмом. Новолуние в Стрельце поможет людям набраться смелости, чтобы реализовать свои самые невероятные идеи. Кроме того, это первое новолуние после коридора затмений, так что, сейчас - самое благоприятное время для любых начинаний.
Что нельзя делать в новолуние 24 ноября 2022
Астрологи считают, что даже сильный знак Стрельца может повлиять негативно, если вы будете идти наперекор заветам Вселенной. В эту дату воздержитесь от того, чтобы:
- давать или брать деньги взаймы;
- ссориться и обижаться;
- проводить хирургические операции;
- употреблять алкоголь и переедать;
- делать маникюр или новую стрижку.
В период новой луны также нельзя принимать судьбоносных решений - можно только планировать насущные дела. Любой проект, который вы начнете на такую фазу луны, не будет удачным - лучше выждать пару дней.
Что можно делать в новолуние 24 ноября 2022
Активный и энергичный Стрелец обязательно поможет вам добиться успеха и воплотить в жизнь даже самые смелые идеи. Помогите ему это сделать - выполните на новолуние несколько действий:
- примите расслабляющую ванну;
- помедитируйте и почитайте книгу;
- постарайтесь ни с кем не ссориться;
- проведите время с родными и близкими;
- попрощайтесь с людьми, которые мешают вам жить.
Вы также можете сесть, взять листок бумаги и, сосредоточившись, написать все свои цели и желания на будущий месяц. Затем сложите листок несколько раз и спрячьте в укромное место. Будьте уверены - при должном уровне усилий загаданное непременно сбудется.