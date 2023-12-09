Новолуние в декабре произойдет в огненном знаке Стрельца.

Последнее новолуние 2023 года могло бы пройти тихо и спокойно, но оно совпадает с началом ретроградного Меркурия. Это значит, что энергия знака Стрельца, который всегда стремится вперед и вверх, встретится с энергией маленькой планеты, которая начала свое ретроградное движение - то есть, движение назад. Чего ожидать от этого периода и как себя правильно вести - рассказываем в материале.

Новолуние в декабре 2023 - точное время

Новолуние - это момент, когда Луна находится между Солнцем и Землей, поэтому ее не видно на небе. Длится этот цикл несколько дней и считается особым временем, полным энергии и символизма.

Новолуние в декабре 2023 года наступит 13 декабря в 01:32 по киевскому времени. Луна взойдет, как уже говорили, в знаке Стрелец.

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Декабрьское новолуние в Стрельце - в чем его особенность

Новолуние в Стрельце, по словам астрологов, делает людей более общительными, любопытными и гибкими. Оно задает ритм на весь лунный месяц. Это идеальный момент, чтобы выражать свои идеи, потребности и эмоции. Также Стрелец - это знак, который любит активность и движение, поэтому в это время может появиться желание путешествовать, сделать перестановку, а то и вовсе переехать. Стрельцовское любопытство может подтолкнуть к получению новых знаний или опыта.

В этот же время Меркурий, который начнет свое ретроградное движение 13 декабря и продлится до нового года, будет по-своему влиять на поступки и эмоции. И хотя на самом деле ретроградное движение - это всего лишь оптическая иллюзия (планета не меняет своего направления), ее "попятное" движение оказывает влияние на жизнь человека и может создавать препятствия в делах и разного рода проблемы. Например, могут появиться сомнения в собственных силах и целях, что заставит притормозить в начинаниях. Так как Меркурий отвечает за коммуникацию, договоренности, документы, то во время ретрограда он может замедлять "бумажные" вопросы и даже преподносить неприятные сюрпризы.

Об этом следует знать и делать "скидку" на ретроградную планету, но бояться этого не стоит - напротив, Меркурий в ретрограде будет несколько охлаждать стрельцовский пыл и тем самым создавать необходимый баланс, ограждая от лишних рисков и волнений. Единственное, что не помешает делать в это время - это контролировать свои чувства и эмоции.

Что нельзя делать в новолуние

Новая Луна оказывает влияние на человека в течение трех дней, то есть, оно будет ощутимо с 12 по 14 декабря. В это время следует быть осторожным в некоторых моментах и воздерживаться от ряда поступков.

Чего нельзя делать в новолуние:

ругаться, спорить, начинать выяснять отношения;

начинать новые проекты;

проявлять излишнюю активность - используйте энергию Стрельца чуть позже, спустя пару дней;

совершать крупные покупки, вкладывать деньги;

заводить новые знакомства, посещать шумные мероприятия;

употреблять спиртное, переедать.

Следует постараться провести этот день в ровном ритме и не думать о плохом.

Что можно делать в новолуние

Этот период лучше всего использовать для внутреннего обновления - заглянуть внутрь себя, переосмыслить ценности и понять, что важно и чего хочется. В день новолуния нужно:

заканчивать недоделанные дела;

планировать новые, обдумывать цели;

составлять списки намерений и желаний;

отдавать долги;

отказываться от вредных привычек, медитировать;

отдыхать и накапливать силы, а не тратить их.

Также это идеальное время, чтобы прощать обиды, просить прощение и благодарить - как других людей, так и Вселенную.

Ранее мы публиковали лунный календарь на декабрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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