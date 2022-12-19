Каким будет последнее в этом году новолуние, что лучше делать в этот период, а от чего лучше воздержаться - читайте в материале УНИАН.

Особенность этого новолуния в том, что оно наступает как раз после зимнего солнцестояния 21 декабря, а значит, может быть судьбоносным. Но важные решения в этот период как раз лучше не принимать. По энергетике новолуние похоже на встречу Нового года, то есть, каким у вас будет этот день - таким и весь последующий месяц.

Ранее мы составляли лунный календарь на декабрь 2022 с благоприятными и неблагоприятными днями месяца.

Новолуние в декабре 2022 - дата и точное время

Новолуние наступит 23 декабря 2022, в пятницу, в 12:18 по киевскому времени. Луна в это время будет в знаке Козерога. Это начало нового лунного цикла, время наводить порядок и очищать пространство и мысли, а также начало нового периода в жизни. Каким он будет - зависит от нас самих.

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Новолуние в Козероге 2022 - особенности

Луна в Козероге подарит возможность реализовать себя в профессиональной сфере и добиться немалых успехов. Проявляйте свою индивидуальность, будьте смелыми и рискуйте, но только обдуманно - и жизнь изменится к лучшему, советуют астрологи. В то же время, знак Козерога сам по себе очень жесткий, поэтому важно проявлять гибкость и подстраиваться под обстоятельства, когда это нужно. Излишняя категоричность и слишком серьезное отношение к себе и другим сослужат вам плохую службу.

Луна в знаке Козерог принесет определенность в личной жизни: люди смогут по-новому взглянуть на свой союз и что-то поменять во взаимоотношениях в лучшую сторону - либо перейти на новый уровень, либо расстаться.

Во время новолуния может ощущаться нехватка сил и энергии, человек может быть вялым и усталым, проявлять раздражительность и агрессию - это нормально, говорят астрологи. В эти дни важно беречь свои ресурсы – физические, психические и материальные. Спустя несколько дней после новолуния все встанет на свои места и начнется продуктивный период.

Новолуние в декабре 2022 - что можно делать

В первый день лунного месяца астрологи советуют:

строить планы на будущее, а еще лучше - записывать их;

избавляться от негатива, старых вещей, делать уборку в доме;

позаботиться о физическом здоровье - уделить внимание здоровой пище, отдыху;

избавляться от вредных привычек;

сохранять внутреннюю гармонию - сделать массаж, теплую ванну, медитацию, общаться с приятными людьми;

мириться.

Также хорошо в этот период заниматься благотворительностью и общаться с природой.

Новолуние 23 декабря - что нельзя делать

В то же время есть вещи, которые не стоит делать на новую луну:

не рекомендуется приступать к долгосрочным проектам;

нельзя совершать денежные операции и крупные покупки, не брать и не давать в долг;

нельзя проводить плановые хирургические операции;

лучше отказаться от горячительных напитков, жирной и вредной еды;

не рекомендуется делать маникюр, педикюр, прическу, посещать косметолога;

это плохой период для сватовства и свадьбы.

Во время новолуния лучше не принимать никаких судьбоносных решений - отложите их на несколько дней, это поможет вам более трезво взглянуть на ситуацию.

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