Последнее летнее новолуние 2023 наступит в середине августа и принесет некоторые испытания.

Последнее новолуние этого лета наступает 16 августа. В этот раз оно произойдет вблизи от Лилит - Черной Луны. Что это значит, какие перемены в жизни могут произойти и что не следует делать в период, когда на небе нет Луны - рассказываем в материале.

Новолуние в августе 2023 - точное время

Молодая Луна в последнем месяце лета взойдет 16 августа 2023 года в 12:38 по киевскому времени, в знаке Льва. Но ее влияние будет ощутимо за 3 дня до этого и 3 дня после.

Как новолуние в августе 2023 повлияет на человека

Новая Луна - это начало всего. Но начинать что-либо пока рано: энергия человека, как и энергия Луны находится на нолевой отметке. Но состояние человека в общей сложности - нестабильно. В это время могут обостриться хронические заболевания и понизиться общий тонус, возможны скачки настроения и эмоций.

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В августе 2023 новая Луна взойдет вблизи Лилит, или, как ее еще называют, Черная Луна. Лилит - это фиктивная планета, точка, в которой Луна максимально далеко находится от Земли. В это время спутник Земли теряет свою адаптивную функцию - на некоторое время прекращает пропускать сквозь себя энергию других планет, тем самым оберегая от нее человека. Поэтому в момент Черной Луны часто трудно, а порой и невозможно фильтровать, что происходит, трезво смотреть на события и реагировать на провокации.

Новолуние в августе произойдет во Льве - это значит, что Черная Луна будет провоцировать разные огнеопасные ситуации. Вполне вероятно, что захочется встрять в какую-то авантюру и пощекотать себе нервы - и тем самым нажить проблем. Но этого может и не произойти.

Что нельзя делать в новолуние

Августовское новолуние чревато провокациями и способно вытаскивать на свет Божий то, что человек хотел бы не показывать. Это своего рода проверка на честность, адекватность, объективность, трезвость. Чтобы ее пройти, нужно быть осторожным в некоторых вещах.

Чего нельзя делать в новолуние:

ссориться, ругаться, встревать в конфликты, вестись на провокации;

начинать важные дела;

перетруждаться физически;

идти на медицинские операции (кроме срочных), делать косметологические инвазивные процедуры, начинать лечение;

думать о плохом;

устраивать шумные застолья, переедать, употреблять алкоголь.

В это время, предупреждают астрологи, человек может сомневаться в себе и своих силах, но эти переживания - беспочвенны. Главное - не делайте в период этого новолуния резких движений и все будет хорошо.

Что можно делать в новолуние

От провокаций и неверных шагов во время новолуния в августе 2023 можно себя уберечь. Достаточно не реагировать на то, что рождает дискомфорт и агрессию.

Что нужно делать в новолуние:

составлять планы на месяц;

убирать в доме, избавляться от ненужных вещей;

мириться с тем, с кем в ссоре;

выполнить все данные обещания;

бросать вредные привычки.

Больше отдыхайте и отгоняйте плохие мысли. Включите свой внутренний предохранитель, сохраняйте адекватность и спокойствие - и вы спокойно отобъете даже самое негативное воздействие любой планеты.

Ранее мы публиковали лунный календарь на август 2023 и сблагоприятными и неблагоприятными днями.

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