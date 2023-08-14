Последнее новолуние этого лета наступает 16 августа. В этот раз оно произойдет вблизи от Лилит - Черной Луны. Что это значит, какие перемены в жизни могут произойти и что не следует делать в период, когда на небе нет Луны - рассказываем в материале.
- Новолуние в августе 2023 - точное время
- Как новолуние в августе 2023 повлияет на человека
- Что нельзя делать в новолуние
- Что можно делать в новолуние
Новолуние в августе 2023 - точное время
Молодая Луна в последнем месяце лета взойдет 16 августа 2023 года в 12:38 по киевскому времени, в знаке Льва. Но ее влияние будет ощутимо за 3 дня до этого и 3 дня после.
Как новолуние в августе 2023 повлияет на человека
Новая Луна - это начало всего. Но начинать что-либо пока рано: энергия человека, как и энергия Луны находится на нолевой отметке. Но состояние человека в общей сложности - нестабильно. В это время могут обостриться хронические заболевания и понизиться общий тонус, возможны скачки настроения и эмоций.
В августе 2023 новая Луна взойдет вблизи Лилит, или, как ее еще называют, Черная Луна. Лилит - это фиктивная планета, точка, в которой Луна максимально далеко находится от Земли. В это время спутник Земли теряет свою адаптивную функцию - на некоторое время прекращает пропускать сквозь себя энергию других планет, тем самым оберегая от нее человека. Поэтому в момент Черной Луны часто трудно, а порой и невозможно фильтровать, что происходит, трезво смотреть на события и реагировать на провокации.
Новолуние в августе произойдет во Льве - это значит, что Черная Луна будет провоцировать разные огнеопасные ситуации. Вполне вероятно, что захочется встрять в какую-то авантюру и пощекотать себе нервы - и тем самым нажить проблем. Но этого может и не произойти.
Что нельзя делать в новолуние
Августовское новолуние чревато провокациями и способно вытаскивать на свет Божий то, что человек хотел бы не показывать. Это своего рода проверка на честность, адекватность, объективность, трезвость. Чтобы ее пройти, нужно быть осторожным в некоторых вещах.
Чего нельзя делать в новолуние:
- ссориться, ругаться, встревать в конфликты, вестись на провокации;
- начинать важные дела;
- перетруждаться физически;
- идти на медицинские операции (кроме срочных), делать косметологические инвазивные процедуры, начинать лечение;
- думать о плохом;
- устраивать шумные застолья, переедать, употреблять алкоголь.
В это время, предупреждают астрологи, человек может сомневаться в себе и своих силах, но эти переживания - беспочвенны. Главное - не делайте в период этого новолуния резких движений и все будет хорошо.
Что можно делать в новолуние
От провокаций и неверных шагов во время новолуния в августе 2023 можно себя уберечь. Достаточно не реагировать на то, что рождает дискомфорт и агрессию.
Что нужно делать в новолуние:
- составлять планы на месяц;
- убирать в доме, избавляться от ненужных вещей;
- мириться с тем, с кем в ссоре;
- выполнить все данные обещания;
- бросать вредные привычки.
Больше отдыхайте и отгоняйте плохие мысли. Включите свой внутренний предохранитель, сохраняйте адекватность и спокойствие - и вы спокойно отобъете даже самое негативное воздействие любой планеты.
Ранее мы публиковали лунный календарь на август 2023 и сблагоприятными и неблагоприятными днями.