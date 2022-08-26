Возможны неприятные известия и неожиданные события в домашних делах, отметила Зимовец.

Астролог Елена Зимовец предупредила о весьма сложном периоде для брака и любовных отношений, а также для партнерства в бизнесе в связи с новолунием в знаке Девы, которое наступит 27 августа.

Свой прогноз она опубликовала в Facebook.

"В день новолуния 27 августа еще один аспект становится точным – Венера в квадратуре с Ураном, период активности аспекта 21-31 августа. Аспект стимулирует эмоциональную взвинченность, повышает реагентность, добавляет волнений, не всегда адекватных обстоятельствам. Возможны неприятные известия, неожиданные события в домашних делах, финансовые затруднения. Этот период может быть сложным для брака и любовных отношений, для партнерства в бизнесе. Возможны недоразумения и конфликты, вынужденная разлука", – отметила астролог.

Відео дня:

По ее прогнозу, в некрепких союзах может пойти речь о разводе:

"Возможны ссоры и разногласия с друзьями, партнерами, разрыв соглашений и контрактов. Новые романтические увлечения и знакомства будут волнительными, но ненадёжными. Берегите отношения, которые вам дороги. Не стоит разрывать старые связи, ради новых увлечений. Вероятны финансовые потери, кражи, поэтому нужна бдительность. Воздержитесь от финансовых шагов, чтобы потом не быть разочарованными своим решением".

Напомним, астрологи прогнозируют, что новолуние 27 августа подарит радость двум знакам Зодиака.

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