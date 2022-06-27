Когда будет новолуние в июне 2022 года и как нужно вести себя в этот период - узнайте в материале УНИАН.

Астрологи говорят, что новолуние 29 июня 2022 года будет проходить в созвездии Рака и существенно повлияет на эмоциональный фон многих людей. Все, что связано с эмоциями и интуицией, будет усиливаться, поэтому важно знать о том, как это правильно использовать. УНИАН расскажет, что нельзя делать в новолуние, а что - можно.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на июль 2022.

Новолуние в июне 2022 - во сколько наступит и что означает

Июньское новолуние случится 29 числа в 05:53 по Киеву. Созвездие Рака повлияет напрямую на энергетику дня - у людей может повыситься чувствительность и эмоциональность. Некоторые украинцы захотят погрузиться в свой внутренний мир, а все переживания станут ярче, чем обычно.

Эзотерики рекомендуют в этот период сосредоточиться на своих внутренних потребностях и постараться уделить время хобби. Рак - чувствительный знак, который, в первую очередь, отвечает за внутренние ощущения человека. Поэтому новолуние 29 июня - идеальное время, чтобы разобраться в себе, правильно расставить приоритеты и подумать о том, что вы будете делать в будущем.

Что нельзя делать в новолуние 29 июня 2022

Эксперты по эзотерике говорят, что в новолуние категорически запрещены любые начинания. Вы можете планировать, размышлять, составлять списки желаемых дел, но не начинать их - энергетика периода очень тяжелая и нестабильная, велики шансы, что задуманное не сбудется.

Также не стоит работать в огороде, занимать и брать деньги в долг, заключать крупные финансовые сделки. Все возможные процедуры красоты также желательно перенести на другой день.

Что можно делать в новолуние 29 июня 2022

Желательно 29-30 июня уделить время себе - заняться медитациями, прочесть молитвы, отдохнуть и набраться сил. Сконцентрируйтесь на своих желаниях и подумайте, чего вы хотите больше всего, а затем составьте план реализации.

Новолуние также благоприятно для встреч с друзьями и примирения с близкими людьми. Топор войны, закопанный на новую луну, больше никогда не помешает вашим взаимоотношениям.

Не лишней будет и генеральная уборка, проведенная в этот день - энергетика новолуния способствует избавлению от ненужных вещей или людей в вашей жизни. Это правило касается не только жилища, но и вашего организма, так что, если есть идея избавиться от вредных привычек или сделать разгрузочный день - смело воплощайте ее в жизнь.

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