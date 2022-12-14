Новый этап агрессии в мире не будет связан с Украиной, говорит астролог.

Ведический астролог Алакх Ниранжан прогнозирует, что в мире разразится еще одна война. Она, по его словам, не будет связана с Украиной, она будет связана с самым густонаселенным регионом земли. Об этом астроэксперт заявил в интервью YouTube-каналу "Прогноз":

"Она (война, — УНИАН.) будет уже между Индией и Китаем, Пакистаном, Малайзией. Это будет уже другой регион, но это будет связано с катастрофой буквально".

Астролог добавил, что если Украина не сделает сейчас то, что может и должна, тогда, начиная с 2025-го года, ее ждет деградация. По его словам, украинцам нужно выиграть и перевести эту победу в осознание.

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А если говорит о союзах, то у Украины будет два союза - весной 2023-го и зимой 2024-го года.

Новая война ждет мир - прогноз астролога Анны Карпеевой

Ранее астролог Анна Карпеева прогнозировала, что в следующем году намечается некая "огромная война", последствия которой, безусловно, затронут и Украину.

"В мире не будет проще и легче, мы не заживем сладко... В 2023-м году намечается огромная война, я говорила это давно... Сирия - вот там будет горячая точка. Та война может закончиться применением ядерного оружия, но она надолго, эта война", — говорила она.

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