Никогда не доверяйте этим двум знакам Зодиака: они вас обманут

С ними нужно быть осторожнее.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которым не стоит доверять, потому что они никогда не дадут вам хорошего совета, а также могут разболтать ваши секреты другим.

Овен

Овен - это очень импульсивный знак Зодиака. Часто они совершают ошибки как в карьере, так и в личной жизни. Это происходит потому, что они не умеют контролировать свои эмоции и поддаются сиюминутным чувствам.

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В связи с этим астрологи не советуют вам доверять Овнам, так как они не могут разобраться со своей жизнью, не говоря уже о других. Они, конечно, могут дать вам совет, но он будет основан только на их чувствах. Рациональное зерно вы там вряд ли найдете.

Рак

Похожая ситуация и у Раков. Они также очень чувствительны, импульсивны и вспыльчивы. Если задеть их чувства, то они будут рвать и метать, а вот попытаться спокойно разрешить конфликт - не в их силах.

Кроме того, Раки могут пообещать вам все что вы хотите, но выполнят ли они это? Вряд ли. Эти люди живут по принципу "обещанного три года ждут". Поэтому не стоит на них сильно полагаться.

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