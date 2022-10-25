Рожденные под этими знаками люди столкнутся с неприятностями в делах.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых переживают "черную полосу" в финансовой сфере жизни. Неудачный период для них продлится до конца октября.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Люди, рожденные под этими знаками, рискуют разориться.

Этим знакам Зодиака не повезет с деньгами

Крайне сложная неделя в финансовом плане ждет Овнов. Астрологи советуют стараться не подпускать к себе негативные личности, которые могут стать причиной потери уверенности и оптимизма, и как следствие – неудач в делах.

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Еще сложнее неделя может получиться в Львов. Причем сразу во всех финансовых направлениях. Представителям этих знаков в указанный период стоит отказаться от любых расходов, и ни в коем случае не концентрироваться на проблемах и переживаниях.

Не менее сложный период в жизни намечается у Весов. Самыми опасными для них днями астрологи назвали вторник, субботу и воскресенье. Особенно в эти дни Весам не стоит проявлять инициативу в финансовой и деловой сфере.

Ранее, астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых скоро не повезет в любви, им грозят разводы и ссоры.

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