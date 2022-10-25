Люди, рожденные под этими знаками, рискуют поругаться или же даже расстаться с любимыми.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых столкнутся с неприятностями на любовном фронте в ближайшие дни – до конца октября.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Люди, рожденные под ними, рискуют поругаться или же даже расстаться с любимыми.

Этим знакам Зодиака не повезет в любви

Большие проблемы в любви могут ждать Близнецов. В указанный период они должны быть максимально осмотрительными и стабильными в любовных вопросах. Между ними и их вторыми половинками может возникнуть недопонимание, которое будет способно стать причиной разрыва.

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Неприятности в личной жизни на текущей неделе подстерегают Раков. Они рискуют спугнуть потенциальных партнеров своим чрезмерным напором. Астрологи рекомендуют не заходить во флирте слишком далеко.

Большие изменения в любовной жизни ждут в указанный период Весов. Однако, они вряд ли будут приятными. Представители этого знака должны будут наконец-то принять решение, определиться. В противном случае они могут все потерять.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, у которых с 1 ноября начнется "белая полоса".

Также астрологи определили главных сладкоежек по знаку Зодиака.

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