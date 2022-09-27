Представители этих знаков ухудшат свое финансовое положение.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых ждут финансовые убытки и неприятности в делах до конца текущей недели, 2 октября.

Речь идет о двух знаках. Люди, рожденные под ними, ухудшат свое финансовое положение.

В Указанный период может быть изрядно подпорчена репутация Львов. Все из-за сплетен и слухов среди коллег на работе. Взять ситуацию под контроль Львам не удастся. Единственный выход, который им остается, это полагаться на свою интуицию. Она поможет снизить риски и последствия, однако убытков не избежать. Другое дело, что можно повлиять на их размеры.

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Не менее неудачной неделя в финансовой сфере будет у Скорпионов. Им в указанный период противопоказаны любые траты. Появившиеся деньги лучше всего отдать на хранение до более светлых времен. Усугублять ситуацию в целом будут агрессивный настрой и раздражительность представителей знака. Астрологи советуют стараться держать себя в руках и не поддаваться на всяческие провокации, ни к чему хорошему они не приведут.

Ранее, астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждет удачная неделя, в особенности для перемен к лучшему в любовной сфере.

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