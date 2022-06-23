Таких знаков Зодиака всего три.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые не хотят учиться брать на себя ответственность и отвечать за свои поступки. Поэтому им проще перевести "стрелки" на других и сделать виноватыми окружающих.

Телец

Тельцы искренне уверены, что во всех бедах виноваты только окружающие. Им всегда все не так и не то. Из-за такой черты характера им сложно сходиться с людьми, особенно в романтическом плане. Более того, если им что-то не нравится, они могут повысить на вас голос, обвинить во всем и потом еще обидеться.

Водолей

Это нарциссы, которые всегда уверены в своей правоте. Если что-то в их жизни идет не так, то они обвинят в этом кого угодно, но не себя. Даже если вы будете поддерживать его, вдохновлять, терпеть мелкие капризы и закрывать глаза на многие вещи, он все равно сделает именно вас виноватым во всем происходящем.

Овен

Овны и вовсе не верят в то, что в их жизни могут возникнуть какие-то проблемы. Если же они потерпят неудачу, то впадут в депрессию. И в этот момент их лучше не трогать, иначе вы рискуете искупаться в "грязи". Овен весь свой гнев выльет именно на вас.

Напомним, два знака Зодиака в июле могут лишиться всего.

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