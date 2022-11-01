Речь идет о Тельцах, Стрельцах и Водолеях.

Астрологи назвали самые равнодушные знаки Зодиака, которые не способны на сочувствие. Им абсолютно все равно на проблемы других людей, если это не касается их напрямую.

Телец

У Тельца напрочь отсутствует эмпатия. Люди, рожденные под этим зодиакальным созвездием, не умеют искренее разговаривать, поддерживать, сочувствовать. Для них важнее их собственные проблемы, которые они не против сами себе создать. Полагаться на этих людей вообще не стоит, ведь доверительных отношений с ними вы не построите.

Стрелец

Стрельцы, как и Тельцы, больше беспокоятся о себе. А вот на проблемы других им все равно, даже если речь идет об их близких и родных. Они как бы абстрагируются от внешнего мира, создавая вокруг себя холодную и неприступную оболочку. К тому же они не умеют слушать своего собеседника, так как им вообще не интересно, что происходит в жизни других людей.

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Водолей

Водолей - это лишенный эмоций знак Зодиака. Они живут тихо и мирно, пока в их жизни не появляются слишком импульсивные люди. С такими они готовы быстро попрощаться, даже если этот человек очень хороший как друг. Они лишены эмпатии, что уже говорит о том, что свое плечо в трудный момент они вам не подставят.

Напомним, три знака Зодиака в 2023 начнут жизнь с чистого листа.

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