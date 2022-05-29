Им больше всего свойственна неверность в браке, поэтому будьте осторожны.

Астрологи выделили знаки Зодиака, представителям которых сложнее всего сохранять верность в браке. Эксперты отметили, что данный прогноз касается исключительно мужчин.

Стрелец

Больше всего людей сталкиваются с неверностью со стороны Стрельцов. Это объясняется тем, что представители данного знака любят свободу, а брак для них - это как клетка. Именно поэтому часто они могут не до конца себя контролировать и "сорваться".

Водолей

Водолеи почти такие же неверные мужья, как и Стрельцы. Они из тех, кто любит тусовки по ночам, знакомства с новыми людьми, путешествия, беспорядочные связи. Верность и преданность одному партнеру в этот список никак не вписывается, поэтому будьте осторожны.

Рак

Несмотря на то, что Раки - тихие, спокойные и рассудительные, их очень хорошо иллюстрирует поговорка о тихом омуте.

Они могут на старте отношений казаться верными и любящими, а потом воткнуть нож в спину своего партнера.

Овен

Овны - те, кто стремятся к идеалу. Поэтому они могут находиться в вечном поиске своей возлюбленной, "перебирая варианты".

Лев

Несмотря на то, что Львы редко сворачивают с тропы примерного семьянина, все же некоторые их представители склонны и изменам.

Рыбы

Представители данного знака Зодиака склонны лгать прямо в глаза. Среди них чаще всего прослеживается тот типаж мужчин, который не берет свою жену на встречи с друзьями и корпоративы, и допоздна засиживается на работе. И не просто так. Поэтому женщинам, которые замужем за Рыбами, астрологи советуют внимательно относиться к его словам и действиям, чтобы не оказаться обманутой.

Напомним, таролог предвидела, нападет ли Беларусь на Украину.

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