Эти люди имеют некоторые черты, которые заставляют их окружение сомневаться в них как в друзьях.

Стрельцы являются очень импульсивными личностями, Водолеи обо всем забывают, а Рыбы - главные лжецы. Астрологи назвали знаки Зодиака, которые являются плохими друзьями.

Стрелец

Со Стрельцами дружить сложно из-за их тяжелого и слишком эмоционального характера. Они часто совершают импульсивные поступки и могут наговорить лишнего. Причиной тому может стать любая мелочь. Даже плохое настроение самих Стрельцов. Именно поэтому окружающим порой сложно с ними общаться.

Козерог

Эти люди часто ищут выгоду в общении с кем-либо. Их окружение нередко замечает, что как только Козерогам что-то нужно, они всегда звонят, пишут, приезжают в гости и поддерживают контакт. Но когда они не видят собственной выгоды в общении, могут забыть о человеке на долгое время. Также они очень скрытные и никому не рассказывают о происходящем в их жизни. Даже друзья могут узнавать о важных событиях из жизни Козерогов от третьих лиц.

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Водолей

Водолеи - крайне безответственные. Они могут занять денег и "забыть" о том, что их нужно вернуть. Также они забывают поздравить друзей с днем рождения, обещают перезвонить, но не делают этого.

Рыбы

Рыбы склонны к обману. Звезды советуют верить им с предельной осторожностью, поскольку они могут перекручивать факты, распространять слухи и сплетни. Лукавство свойственно им даже в мелочах, что очень раздражает их друзей.

Напомним, новолуние 24 ноября "обчистит" эти знаки Зодиака.

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