Им редко сопутствует удача в начинаниях, личной жизни и прочих сферах.

Астрологи рассказали о женских именах, которые не приносят удачу. Так лучше не называть своих дочерей, а также с ними лучше не связывать свою судьбу, если не хотите нарваться на серьезные неприятности.

Александра

Эти девушки часто проявляют черты противоположного пола, за что не получают особого внимания среди мужчин. У них мало (или совсем нет) друзей, у них не получается добиться особых высот в работе или личном деле. Часто они меланхоличны. Обладательницы этого имени - довольно творческие личности, но нередко так и остаются "непонятыми гениями".

Инна

У них сложный характер, который мешает выстроить нормальные отношения с родственниками и найти вторую половинку. Они часто неуклюжи и ведут себя как настоящие зануды, что выставляет их не в лучшем свете перед окружающими. В личной жизни их преследуют настоящие невезения, из-за чего Инны часто расстраиваются и впадают в депрессию.

Видео дня

Эльвира

Они часто сплетничают, распускают слухи, конфликтуют с окружением. Также их плохая привычка - влезать в чужие отношения и пытаться кого-то поссорить. Им часто сопутствуют карьерные невезения. Также обладательницы данного имени часто не могут найти себя, поэтому экспериментируют со специальностями, направлениями и разной работой.

Напомним, названы три знака Зодиака, которые останутся "у разбитого корыта".

Вас также могут заинтересовать новости: