Их ждут неудачи в любовном плане.

Астрологи назвали три знака Зодиака, чьим представителям в ближайшее время нужно готовиться к существенным любовным разочарованиям. Например, они могут узнать, что их любимый человек что-то скрывал, или вовсе расстанутся со своей половинкой. Подробности читайте в материале УНИАН.

Телец

Тельцы очень доверчивые. Они могли догадываться, что их вторая половинка не до конца честна с ними. Но все время пытались убедить себя, что это лишь надуманная проблема. Сейчас правда может вскрыться. Как это обычно происходит, Тельцы узнают шокирующие подробности в самый неподходящий момент.

Рак

Раки, которые давно мечтают о большой и светлой любви, будут встречать Новый год в одиночестве. Как утверждают звезды, из-за этого представители данного знака Зодиака могут даже впасть в депрессию. Астрологи уточнили, что в ближайшее время им не стоит ожидать романтических приключений или отношений.

Видео дня

Водолей

Водолей - очень закрытый знак в плане чувств. Им тяжело кому-то доверять, поэтому и искренние отношения построить не всегда получается. Астрологи говорят, что в ближайшие два месяца их ждут сплошные разочарования в этом плане. Могут быть неудачные свидания, потраченные нервы и силы не на того человека, а для Водолеев, которые состоят в отношениях, звезды вообще предвидели расставание.

Напомним, названы три знака Зодиака, которые не умеют любить.

Вас также могут заинтересовать новости: