Речь идет о Козерогах, Девах и Раках.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые истерят по любому поводу. Им сложно уживаться с людьми из-за своего непростого характера. Между ними и окружающими часто возникают конфликты.

Козерог

На первое место астрологи поставили Козерогов. По их мнению, это настоящие деспоты, которые постоянно давят на людей. Они часто указывают на ошибки других, так как пытаются выглядеть на их фоне лучше. А вот, если им сделать замечание, то они моментально взрываются. Они не умеют шутить над собой, поэтому обидчику придется заплатить за колкую шутку над Козерогом.

Дева

Перфекционисты Девы доводят до сумасшествия своими придирками, упреками и претензиями. Они уверены, что все должно быть идеально, а если нет, то это их очень раздражает. Они могут закатить истерику, если вы вовремя не помыли посуду или прошлись в обуви по чистому полу. Даже неровно сложенные вещи могут вызвать у них гнев.

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Рак

Несмотря на всю доброжелательность и открытость, Раки всегда помнят обиды. Они могут улыбаться вам в лицо, но в глубине души вас ненавидеть. Также Раки очень любят спорить. Это приносит им невероятное удовольствие, поэтому они хотят еще больше и больше конфликтов. С ними сложно найти общий язык, если вы не соответствуете их идеалу.

Напомним, три знака Зодиака среди мужчин превратят вашу жизнь в кошмар.

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