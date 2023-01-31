Таких только трое во всем зодиакальном круге.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые не любят врать. Они предпочитают сказать правду, какой бы горькой она не была.

Овен

Это очень прямолинейный знак Зодиака, который в глаза скажет вам все, что думает. Им нет смысла что-то скрывать, так как их вообще не волнует мнение окружающих. Это именно тот знак Зодиака, который всегда скажет горькую правду, чем будет "лить в уши" сладкую ложь. Не все могут смириться с таким поведением Овна, считая это грубостью, но на самом деле они просто очень честные.

Телец

В этом плане Тельцы очень похожи на Овнов. Да, они могут вспылить, расстроиться, накричать, но это не значит, что они вас не любят. Тельцы могут в лицо вам все высказать порой в грубой форме. Однако вскоре они сами пожалеют, что повысили тон или не подбирали слов. Но помните, что делают они это не со зла.

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Лев

Астрологи говорят, что Львы настолько любят себя, что поступают с людьми так, как хотят, чтобы поступали с ними. Поэтому в их честности вы можете даже не сомневаться. Львы могут высказаться очень дерзко, но стоит им немного остыть и они обьяснят свою позицию более спокойно. При этом они всегда говорят то, что думают.

Напомним, только три знака Зодиака всегда выглядят молодо.

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