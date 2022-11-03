В этом рейтинге оказались только три знака Зодиака.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые обожают идеальный порядок. Они могут все своё свободное время что-то убирать, чистить, гладить, стирать.

В этот список попали перфекционисты Девы, идеалисты Весы и покорители хаоса Львы.

Дева

Если вы зайдёте в дом Девы, то ваши глаза ослепнут от чистоты и блеска. Интересно, что эти люди очень любят светлые тона, минимализм в интерьере. Поэтому в их квартирах всегда уютно и светло. К тому же они постоянно убирают - протирают пыль, моют полы. Вы никогда не заметите у них грязную посуду. В жизни Дев все должно быть идеально.

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Весы

Весы - это вообще своеобразные параноики, которым кажется, что каждая пылинка несёт колоссальный вред их здоровью. Они не только помешаны на внешней чистоте, но и на внутренней. В шкафах у Весов идеальный порядок. Все кофты, джинсы, рубашки висят на вешалках, в нижнее белье рассортировано по тумбочкам.

Лев

Несмотря на то, что Лев больше времени уделяет своей красоте, чем порядку в доме, у них все равно всегда чисто. И не потому что их раздражает грязь, а потому, что они привыкли жить в красоте. Зайдя к ним в дом, вы увидите много интересных деталей, которые гармонично вписываются в интерьер. У них всегда чистые полы, так как этот знак Зодиака обожает ходить босиком.

Напомним, полнолуние 8 ноября подарит шанс только двум знакам Зодиака.

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