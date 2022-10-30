Люди, рожденные под этими знаками, рискуют разориться.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнуться с серьезными проблемами с деньгами в период с 31 октября до 6 ноября.

Речь идет о пяти знаках Зодиака. Люди, рожденные под этими знаками, рискуют разориться.

Знаки Зодиака, которым не повезет с деньгами

В указанный период лучше не тратить деньги Близнецам. Из-за этого они могут столкнуться с еще большими проблемами.

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Неудачи в финансовой сфере будут преследовать Раков. Их попытки решить свои проблемы могут их загнать еще в больший тупик. Лучше всего переждать какое-то время.

Чтобы не нажить проблем в делах и с деньгами, Львам нужно как можно усиленнее избегать поспешных решений. Нужно быть осторожными.

Сложно с финансовыми вопросами на этой неделе будет Девам. Они рискуют потерять свои накопления из-за невозможности просчитать несколько шагов вперед.

Большой риск столкнуться с проблемами в делах будет у Скорпионов. Чтобы их избежать представителям этого знака нужно оставаться сильными, продуктивными и здоровыми.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых найдут любовь в ближайшие дни.

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