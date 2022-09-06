Астрологи рассказали, что любят есть знаки Зодиака больше всего. Так, Овны поражают любовью к мясу, а Рыбы - вовсе не сторонники морепродуктов.

Астрологи рассказали, какие вкусняшки любят знаки Зодиака. Выяснилось, что склонность к пищевым продуктам заложена в человеке с рождения и соответствует дате и времени его появления на свет.

Что любит есть Овен

Согласно кулинарному гороскопу, эти люди предпочитают мясные блюда. В ресторанах они заказывают стейки или ребрышки, а дома любят готовить отбивные. Рацион без мяса Овны вообще не приветствуют.

Что любит есть Телец

Тельцы - вообще не прихотливые люди в плане рациона. Но то, что они любят особенно - это пицца. Предпочтения могут отдавать пицце с охотничьими колбасками или пицце с курицей и ананасами.

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Что любят есть Близнецы

Уроженцы этого знака - настоящие сладкоежки. Они любят конфеты, печенья, пирожные.

Но настоящим любимчиком среди всего гастрономического разнообразия является торт наполеон.

Что любит есть Рак

Что любят знаки Зодиака, рожденные летом? Конечно же какие-то "летние" блюда. Так, им по душе салаты из свежих овощей.

Что любит есть Лев

Любимая еда Льва - это роллы или суши. Блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса и различных морепродуктов - это настоящая любовь, которую Львы ни на что не променяют.

Что любит есть Дева

Девы предпочитают итальянскую кухню. Например, паста карбонара или паста с соусом бешамель.

Они предпочитают те блюда, которые сытные, и содержат в себе соединение мяса и сыра.

Что любят есть Весы

Уроженцы этого осеннего знака Зодиака не особо заморачиваются в выборе любимых блюд: им по душе классический украинский борщ.

Что любит есть Скорпион

Скорпионы - настоящие гурманы. Они все время экспериментируют с продуктами и очень любят различные кулинарные творения. Любят грибные блюда, в качестве десерта выберут мороженное со взбитыми сливками, или фрукты с растопленным шоколадом.

Что любит есть Стрелец

Стрельцы любят блюда, у которых ярко выражен вкус. Больше всего под эту категорию попадает фаст-фуд: гамбургеры, чизбургеры, хот-доги, шаурма.

Что любит есть Козерог

Козероги - фанаты вареников. С картошкой, с капустой, грибами или вишней. Это то, что им очень нравится.

К слову, Козероги и сами не против научиться готовить что-то интересное.

Что любит есть Водолей

Водолеи - сладкоежки. Если говорить о том, какие сладости любят разные знаки Зодиака, то пончики, маффины и синнабоны - это то, без чего Водолеи не могут провести и дня. Правда, фигуре это никак не способствует.

Что любят есть Рыбы

Как ни странно, но Рыбы - не фанаты морепродуктов. Они отдают предпочтение всему, что связано с сыром: сырники, банош (кукурузная крупа с сыром брынза), сырные палочки в кляре, хачапури и подобное.

Напомним, были названы топ-3 самых коварных женщины по гороскопу, от которых лучше держаться подальше.

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